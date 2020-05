Lazio, Negro torna sull'autogol nel derby: "Per diverso tempo i romanisti si sono potuti attaccare solo a quello"

CORRIERE DELLA SERA - Sono passati 20 anni da quel derby datato 17 dicembre 2000, rimasto negli annali per quell'autogol realizzato dal difensore biancocelste Paolo Negro rivelatosi decisivo per la vittoria della partita e per la conquista dello scudetto. Un episodio per il quale i tifosi di Roma e Lazio ancora si 'punzecchiano' tra sfottò e provocazioni. Oggi, a tornare su quel match, è stato lo stesso Negro il quale, in un'intervista rilasciata al quotidiano oggi in edicola, ha dichiarato: "Se ripenso ancora all'autogol nel derby? Quelli, ahimé, sono i pericoli del mestiere. Quella serata non fu fortunata, ma i laziali mi hanno perdonato. Per diverso tempo, invece, i romanisti si sono potuti attaccare solo a quello".