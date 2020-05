La Roma e Linkem donano 55 tablet ai bambini più bisognosi della Capitale (VIDEO)

La Roma in questo periodo di crisi a causa dell'emergenza per il Covid-19 continua a svolgere una parte chiave nelle iniziative benefiche per la Capitale. Come si apprende dal profilo ufficiale di Twitter, il club giallorosso insieme a Linkem ha donato 55 tablet connessi a internet ai bambini più bisognosi della Capitale, che sono stati consegnati nella giornata di oggi.

? ASSIEME ? L'#ASRoma e @LinkemSpa, Connecting Partner del Club, donano 55 tablet connessi a internet ai bambini più bisognosi della Capitale. Oggi è iniziata la consegna con le apette giallorosse e con Romolo ?❤️ pic.twitter.com/qwCJsWU43y — AS Roma (@OfficialASRoma) May 14, 2020