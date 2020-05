KLUIVERT: "Il mio sogno è vincere la Coppa del Mondo e la Champions League. Under è il mio migliore amico" (VIDEO)

Justin Kluivert, esterno della Roma, oltre alla carriera da giocatore sta portando avanti in questo periodo un proprio progetto personale attraverso il suo canale di YouTube. L'olandese ha caricato questa sera un video in cui racconta ai propri utenti alcune curiosità di sé. Queste le sue parole.

Il tuo sogno?

Il mio più grande sogno è vincere la Coppa del Mondo e la Champions League. Sono le due più grandi competizioni del calcio in questo momento. Perciò si, lavorerò molto ogni giorno. Pensi a Messi e Ronaldo, ai goal che hanno segnato, queste cose sono fantastiche.



Le tue migliori qualità?

Credo che la mia migliore qualità sia la progressione verso la porta, la mia velocità. La mia rapidità nei movimenti. Credo che queste siano le mie migliori caratteristiche. Dovrei lavorare sulla parte difensiva ma anche sull’attacco, quando sono in area dovrei essere più cattivo, per fare più goal. Queste sono le cose su cui dovrei lavorare. Se voglio raggiungere un livello più alto devo farlo.

Il tuo più grande amico?

Under, lui anche è molto giovane. E’ un grande giocatore e ci somigliamo un po'. Lui è sinistro io destro, lui è veloce ha buone caratteristiche. Mi piace vederlo giocare ed è un bravo ragazzo, educato, è sicuramente il mio migliore amico.

Come va con l’italiano?

Parlo inglese-italiano lo capisci? A volte vorrei parlare inglese e dico italiano, utilizzo entrambi. Il modo migliore per imparare l’italiano è ascoltarlo tutti i giorni, ascoltare tutte le parole, nello spogliatoio impari di più.

I tuoi successi?

Giocare ad alti livelli, con una grande squadra. Per me è stato anche un traguardo raggiungere tempo fa l’under 21. Poi anche giocare la Coppa Europea con la Nazionale.

Ti affidi a rituali prima della partita?

Non credo di fare qualcosa di specifico, come non ascoltare musica o non indossare queste scarpe. Una volta con Manolas, che ora gioca al Napoli ed è un bravo ragazzo, prima della partita ero nello spogliatoio seduto mentre mi tagliavo le unghie. Lui mi disse: "No, non farlo". Per lui porta sfortuna tagliarsi le unghie prima della partita e poi abbiamo pareggiato. Alla fine gli dissi "Scusa non lo faccio più". Quindi ora non lo faccio mai prima della partita per questo episodio.