Juventus, Szczesny: "Ho pensato di trasferirmi in bianconero dopo aver visto i loro trofei in trasferta con la Roma"

Wojciech Szczesny, ex portiere della Roma attualmente in forza alla Juventus, ha rilasciato un'intervista insieme al suo compagno di squadra Aaron Ramsey per il canale Youtube. Il polacco ha dedicato un paio di passaggi anche alla squadra che lo ha portato in Italia, spiegando le motivazioni del suo trasferimento in bianconero:

"Quando giocavo con la Roma eravamo venuti a Torino in trasferta. Sulla strada per gli spogliatoi ho visto tutte i trofei della Juventus disegnati… E ho pensato ‘c****, voglio giocare qui’. Abbiamo perso 1-0 entrambe le volte”

“A un certo punto della carriera – continua Szczesny –un calciatore vuole vincere trofei, è bello far parte di progetti giovani ma arriva il momento in cui si vuole competere e vincere”.

(foot truck)