Il Cts dà il via libera al protocollo presentato dalla FIGC per le partite. In caso di positività tutta la squadra andrà in quarantena

In attesa di conoscere quale sarà la decisione che questo pomeriggio il Ministro dello Sporto Vincenzo Spadafora e i vertici del mondo del calcio italiano prenderanno in merito alla ripresa della Serie A, il Comitato Tecnico Scientifico del Governo ha approvato il protocollo presentato dalla FIGC in vista della ripresa delle partite. Il Comitato non ha rilevato nessuna criticità. Per quanto riguarda la quarantena in caso di positività di un giocatore resta l'obbligo di mettere l'intero gruppo in isolamento, per almeno quattordici giorni.

(ANSA)