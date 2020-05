Gravina: “Quarantena obbligatoria in caso di un nuovo positivo e responsabilità dei medici: questi i temi che ci preoccupano"

RAI 2 - Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina è tornato a parlare della questione relativa al Protocollo: “Quello che ci preoccupa, e lo abbiamo rappresentato al ministro Spadafora trovando accoglienza e considerazione, e’ il tema della quarantena obbligatoria per tutta la squadra in caso di un nuovo positivo. E’ un problema e lo stiamo affrontando con determinazione, prudenza ma attenzione per evitare che un rapporto stressato possa generare tensione e bloccare la partenza del campionato. Un altro tema sul tavolo e’ la responsabilita’ dei medici, ma credo che l’Inail abbia gia’ chiarito con una circolare che c’e’ responsabilita’ solo in caso di dolo o colpa grave”