Coronavirus: Golee in supporto alle società di calcio dilettantistiche

Percepire il Covid-19 non come un dramma per il movimento dilettantistico italiano ma come un’opportunità per abbattere le barriere che ancora separano il mondo del calcio dalla digitalizzazione. Questo è il motto di Golee, azienda innovativa che fornisce servizi digitali per le società sportive: dalla gestione amministrativa al monitoraggio dell’attività per allenatori, dirigenti e atleti, fino alla creazione di e-commerce e siti web dedicati. La piattaforma, lanciata sul mercato a settembre 2018, oggi è già il partner digitale di più di 200 società sportive e viene utilizzata da circa 10.000 atleti e 1000 allenatori distribuiti nelle quattro principali regioni italiane per numero di tesserati (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana) espandendosi negli ultimi mesi anche in Veneto e Sardegna.

In un momento difficile e incerto per tutto lo sport, Golee ha deciso di schierarsi accanto a tutto il calcio dilettante offrendo in regalo, a chiunque lo richieda, la versione base del proprio gestionale sportivo: un modo per dare una mano concreta andando a supportare tutti i club nelle operazioni che ogni giorno segretari e staff dirigenziali sono costretti a fare con strumenti spesso compassati e poco efficaci.

E’ il Presidente di Golee, Felice Biancardi, a illustrare i motivi che hanno spinto l’azienda a prodigarsi in un momento storico tanto complicato: «Il Covid-19 ha causato, e causerà, diversi problemi alle società sportive: una perdita di introiti per mancanza di tornei e sponsor; costi fissi non sempre abbattibili, come il mantenimento degli impianti; senza contare la mancanza di volontari, dovuta ad una crisi economica già in atto ed ad un innalzamento della disoccupazione collettiva. Per questi motivi contiamo che il nostro gestionale dato gratuitamente possa aiutare a semplificare l'organizzazione, diminuire i costi e aumentare i ricavi delle società in questo periodo difficile. I club e le Federazioni stesse, con cui stiamo iniziando a collaborare fattivamente in Piemonte e Lombardia, hanno iniziato ad utilizzare tool digitali e hanno capito l'importanza del lavoro da remoto. E' necessario sfruttare questo stop forzato per attrezzarsi già per la prossima stagione ed il nuovo mondo sportivo che nascerà. Golee nasce per essere una soluzione a tutti questi problemi, vogliamo diventare un punto di riferimento per le realtà dilettantistiche in tutta Italia».

Italia in prima linea, ovviamente, ma non solo: negli ultimi mesi Golee ha messo importanti basi operative a Tel Aviv (centro mondiale per lo sviluppo di tecnologie sport-tech) per importare in Italia le migliori tecnologie ed in Qatar, dove Golee è stato selezionato insieme ad altre 7 società per sviluppare servizi innovativi per il sistema sportivo internazionale. Qualsiasi club sia interessato a ricevere in regalo il gestionale base ideato da Golee può visitare il sito www.golee.it .