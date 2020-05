Friedkin: il magnate acquista una villa dall'attrice di Grey's Anatomy per quasi 6 milioni di dollari

In tempi in cui gli affari vanno a rilento per la pandemia che ha colpito Europa e America, Dan Friedkin non si è tirato indietro dall'acquistare una villa per 5,75 milioni di dollari. Il titolare del "Friedkin Group" che è stato vicino a diventare il proprietario della Roma prima che il Coronavirus raffreddasse la trattativa, ha invece confermato l'investimento per la villa di proprietà di Jessica Capshaw, attrice nota per la serie "Grey's Anatomy", e suo marito Christopher Gavigan, situata a Santa Monica. La villa, costruita nel 1927 (data ricorrente...), è stata completamente ristrutturata in stile spagnolo nel 2011 dagli ormai precedenti proprietari.

