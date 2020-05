FOTO - Gli striscioni dei tifosi della Roma davanti agli ospedali della Capitale: "Grazie agli operatori sanitari, i nostri eroi veri"

Il lavoro svolto in questi mesi di emergenza Coronavirus da medici e infermieri è stato impagabile. Tra stanchezza, stress e paura, gli operatori sanitari hanno lottato in prima linea negli ospedali contro l'epidemia, cercando di salvare più vite umane possibili. Un impegno che è stato apprezzato dai cittadini italiani e anche dai tifosi della Roma i quali hanno voluto ringraziare i medici attraverso degli striscioni esposti davanti a quattro ospedali della Capitale: il Policlinico Umberto I, l'Ospedale Spallanzani, l'Ospedale Bambin Gesù e l'Ospedale Gemelli. "Un grande ringraziamento agli operatori ospedalieri...i nostri eroi veri!" è il messaggio firmato dal gruppo Roma. Una vera manifestazione di vicinanza a medici e infermieri da parte dei sostenitori giallorossi che già nei giorni scorsi, attraverso alcuni striscioni esposti per le vie della città, avevano comunicato la proprio contrarietà alla ripresa del campionato.