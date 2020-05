FOTO - Bundesliga, al Borussia Park cartonati al posto dei tifosi: c'è anche Romolo

La Bundesliga è ripartita già da una settimana, senza però lo spettacolo che di solito regalano i tifosi dagli spalti. Per alleviare il vuoto dello stadio e l'atmosfera cupa che si respira inevitabilmente al suo interno, il Borussia Mönchenglabach ha pensato di riempire i vari settori del Borussia Park con le sagome di cartone dei propri sostenitori. Anche oggi, in occasione della partita contro il Bayer Leverkusen (terminata 3-1 per la squadra di Peter Bosz), il Gladbach ha 'colorato' il proprio impianto sportivo con 30 mila cartonati dei tifosi. In tribuna è comparsa anche la sagoma di Romolo, la mascotte della Roma.