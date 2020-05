FOTO - Bundeslica, al Borussa Parklo striscione contro la ripresa del campionato: "Il calcio senza tifosi è nulla"

La Bundesliga è stato il primo campionato europeo a ripartire dopo il blocco imposto a causa del Coronavirus. In Germania già dallo scorso weekend il pallone è iniziato a rotolare, con gli stadi vuoti nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Tornare a giocare però non è stata una decisione ben digerita dai tifosi tedeschi i quali anche quest'oggi, nella partita giocata a porte chiuse tra Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen, hanno manifestato la propria contrarietà alla ripresa della Bundesliga attraverso uno striscione esposto nella curva del Borussa Park generalmente riservata ai tifosi della squadra casalinga."Il calcio senza tifosi è nulla" è il messaggio chiaro trasmesso dai sostenitori del Gladbach.

#Fussball ohne Fans ist nichts "Football without fans is nothing! @Bundesliga_EN @bayer04_en #Bayerleverkusen well on top and worth their lead #bundesliga pic.twitter.com/iPmVMtWVac

— nicht mehr englisch- Ich bin Europäer Stephen (@stephen501) May 23, 2020