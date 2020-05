L'agenzia di stampa riporta la notizia secondo cui sarebbe stata fissata per mercoledì prossimo, 13 aprile, alle ore 11 l'informativa del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che parlerà di fronte al Senato. Lo ha deciso nella giornata di oggi la conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. Probabilmente il Ministro si esprimerà anche in merito alla posizione che il Governo ha deciso di intraprendere in merito alla ripresa del campionato di Serie A.

