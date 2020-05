GAZZETTA.IT - Alla versione online del quotidiano sportivo Emre Belözoğlu, centrocampista turco capitano del Fenerbahçe, ha parlato anche del suo connazionale Cengiz Under, in forza alla Roma: "Under è un grande, l’ho visto crescere al Başakşehir prima che andasse alla Roma: mi creda, è un fenomeno. Per esplodere definitivamente dovrà fare solo una cosa: pensare ogni ora al calcio, senza distrazioni. Se mi ascolta, raggiungerà il livello dei top al mondo".