Emerson Palmieri: “Spalletti come un padre per me. Difficili i primi 6 mesi a Roma”

Emerson Palmieri, ex terzino della Roma attualmente al Chelsea, è stato ospite dell'emittente satellitare e tra i tanti argomenti trattati ha parlato pure del suo passato in giallorosso e della sua esperienza nella Capitale. Queste le parole del brasiliano: “I primi 5-6 mesi alla Roma non sono stati facili. Poi è arrivato Spalletti che ha fatto un grande lavoro su di me e le cose sono andate benissimo. Tutte le volte che devo parlare di lui lo ringrazio e basta. Quando avevo bisogno di una mano lui mi ha sempre protetto. E’ stato come un papà per me dandomi del supporto di cui avevo bisogno. Avere la fiducia con di un allenatore così fa la differenza. Differenze tra Serie A e Premier? E’ la prima volta che lavoro con un allenatore inglese e devo dire che corriamo molto. In Serie A si giocano partite più tattiche. Un possibile ritorno in Italia? In Serie A mi sono trovato benissimo, anche per questo ho scelto la nazionale italiana. Può succedere, ma sono felice qui al Chelsea ora”.

(sky sport)