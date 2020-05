Ecco gli hobby preferiti dagli italiani

Ogni cultura favorisce un hobby piuttosto che un altro. Nell’era del digital, la possibilità di godere di passatempi da casa è aumentata. Grazie ai computer, cellulari e tablet, passare il tempo è piú facile che mai, soprattutto quando si è stanchi dopo una lunga giornata di lavoro.

Se da un lato la tecnologia rende più facile trovare qualcosa per staccare dal lavoro, dall’altro gli italiani non perdono di vista ciò che è importante: la famiglia. Questo articolo propone una classifica degli hobby preferiti dagli italiani. Dagli hobby da fare all’aperto a idee per hobby in casa.

Quali sono gli hobby preferiti dagli italiani?

Ogni cultura ha i suoi hobby. In Italia le preferenze variano da hobby all’aperto e hobby in casa. Spesso chi lavora molte ore, preferisce hobby che non richiedono un grande sforzo e che possono passare in casa, mentre chi ha piú tempo, come per esempio studenti o pensionati, hanno un’inclinazione più alta a passare tempo all’aperto o su hobby che richiedono piú tempo. Secondo i giornali che citano sondaggi nazionali atti a comprendere come gli italiani spendono il loro tempo, sembra che sei italiani su dieci, spesso donne, abbiano abbastanza tempo libero per poter concedersi un hobby.

Preferenze di hobby in casa

Spesso per chi è troppo affaticato dal lavoro, avere un passatempo casalingo è il modo migliore per potersi permettere di staccare. Stranamente, gli istituti di sondaggi hanno riscontrato che la percentuale più alta di persone che usano i social media come Facebook o Instagram, sono la generazione 50+, in contrasto con la pubblica opinione che i millennials sono costantemente sui loro cellulari. Per questa generazione, le piattaforme social sono diventate un ottimo modo per stare in contatto con parenti lontani, vecchi compagni di scuola, e riuscire a mantenersi in contatto con gli amici senza dover sforzarsi di invitarli a cena o uscire fuori di casa. Tra gli altri hobby preferiti dagli italiani pantofolai, ci sono le scommesse digitali, come al casinò di Unibet, e guardare la televisione, parte portante della cultura italiana. Per chi non è un fan del digitale, sembra che anche gli hobby come lo scolpire il legno o lavorare a maglia siano ancora molto popolari, specialmente tra le fasce d’età senior. In un Paese che celebra sempre l’arte, non c’è da stupirsi che anche hobby come il bricolage, disegno e pittura siano ancora in voga.

L’importanza della famiglia

Secondo un articolo di Repubblica, le classifiche su come gli italiani spendono il tempo libero, é in forte aumento una preferenza al dedicarsi alla famiglia. Sembra infatti, che gli italiani spendono la maggior parte del tempo fuori dal lavoro ad occuparsi delle proprie famiglia, seguito dall’avere hobby che siano economici, che variano infatti dagli hobby digitali a quelli all’aperto. Le classifiche sottolineano come spesso le donne hanno un ‘’doppio lavoro’’ che sia il lavoro presso una compagnia e il lavoro domestico, spesso non visto come un lavoro vero e proprio. Sembra infatti che le donne abbiano spesso meno tempo libero in proporzione agli uomini. Gli hobby preferiti dagli italiani sono dunque vari e dipendono fortemente dalle energie e tempo che ogni individuo ha a disposizione.

Preferenze di hobby all’aperto

Secondo le classifiche, lo sport è ciò che attrae la maggior parte degli italiani fuori casa. Questo può variare dalle partite di calcetto con gli amici, alla pallavolo al crossfit, fino al circuito intensificato in palestra, ormai tra le ultime tendenze. I sondaggi hanno anche riscontrato che gli italiani adorano gli hobby fai-da-te, come il giardinaggio; se non si ha un giardino, i balconi fioriti sono anch’essi una buona soluzione e scusa per prendere un po’ d’aria. Per chi non è troppo stanco o stanca dopo una lunga giornata di lavoro, si può optare per una camminata veloce come il jogging, oppure correre, o ancora andare in bici. In molte regioni italiane, soprattutto al Nord, andare in bici è infatti un hobby in crescita che accomuna tutte le generazioni. Con l’aumento di tecnologie, e abilità di personalizzare la propria bici, andare in bicicletta è un fenomeno crescente in Italia.