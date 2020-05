La crisi da Coronavirus si fa sentire anche per le piattaforme di broadcasting degli eventi sportivi in generale e calcistici in particolare. Stando a quanto riportato dal giornale economico-finanziario britannico, DAZN starebbe valutando l'ingresso di nuovi investitori, e specificamente di un nuovo azionista. I dialoghi sarebbero già stati avviati, ad esempio, con Liberty Media, proprietaria e detentrice della competizione motoristica Formula 1.

(Financial Times)