Dai gol in tv agli orari: la A aspetta il via libera. Bologna, caso Covid

Patti chiari, ripartenza lunga. Appuntamento oggi alle 18,30 con la video conferenza che dara il via libera alla ripresa del campionato. Oggi dunque il calcio italiano potrebbe vedere la fine del tunnel, nonostante il sospetto caso di Covid nel Bologna. Il Governo è pronto a riprendere il campionato dal 13 o 14 giugno, ma i nodi sono tanti, a cominciare dai diritti tv. Per evitare assembramenti nei bar Spadaofra vorrebbe le partite in chiaro, per farlo servirebbe una mozione legislativa di Conte. C'è inoltre la guerra tra Sky e i club di A. Intanto quel che è certo è che la Serie A ripartirà con i recuperi della 27 a giornata (Inter-Samp, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma. Tre gli orari: 17, 19:15 e 21:30.

(la stampa)