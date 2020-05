Coronavirus: via libera del Governo inglese alla ripresa della Premier a giugno

Il Governo britannico ha autorizzato il via libera alla ripresa della Premier League e della EFL nel mese di giugno. Queste le dichiarazioni del segretario della Cultura, Oliver Dowden: "Il governo sta aprendo le porte affinché il calcio possa tornare in sicurezza a giugno. Abbiamo tutti concordato che andremo avanti solo se è sicuro farlo. La salute e il benessere di giocatori, allenatori e personale viene prima di ogni cosa. Spetta ora alle autorità calcistiche concordare e finalizzare i dettagli dei loro piani, e c’è una buona volontà di raggiungere questo obiettivo per i tifosi, la comunità calcistica e la nazione nel suo complesso. Il governo e i nostri esperti medici continueranno ad offrire guida e supporto al gioco".

(BBC)