Coronavirus, uno studio dall'Inghilterra: Liverpool-Atletico ha provocato 41 morti

La decisione di far disputare la partita di Champions League tra Liverpool e Atletico Madrid, l'11 marzo scorso, potrebbe aver "portato a 41 morti in più" a causa del coronavirus. E' quanto emerso da uno studio di Edge Health, un organismo che analizza i dati per il servizio sanitario nazionale britannico, pubblicato dal quotidiano inglese. Al match, l'ultimo giocato in Inghilterra prima del blocco a causa della pandemia, hanno assistito 52.000 spettatori ad Anfield Road, tremila dei quali provenienti dalla Spagna.

Edge Health stima che all'incontro siano "collegati 41 morti supplementari" negli ospedali vicini tra i 25 e 35 giorni dopo, mentre secondo l'Imperial College di Londra e l'Università di Oxford la Spagna aveva allora circa 640.000 casi di coronavirus positivi rispetto ai 100.000 in Gran Bretagna. "Se le persone hanno contratto il coronavirus come risultato diretto di un evento sportivo che crediamo non avrebbe dovuto aver luogo, beh, è scandaloso", ha detto alla Bbc Steve Rotheram, sindaco dell'area metropolitana di Liverpool. "Bisogna approfondire per scoprire se alcune di queste infezioni sono dovute direttamente ai fan dell'Atletico. C'erano città spagnole già investite dal coronavirus e Madrid era una di quelle".

(The Times)