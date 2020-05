Coronavirus, Lega Serie A: assemblea convocata per il 13 maggio

La Lega di Serie A ha convocato l'Assemblea in via d'urgenza per il 13 maggio 2020 in videoconferenza "alle ore 10 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 12 in seconda convocazione", si legge nel comunicato. All'ordine del giorno anche: l'aggiornamento sui rapporti con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-2021, aggiornamenti sulla ripresa dell'attività sportiva, azione risarcitoria danno derivante dal cartello operato ai danni della Lega da IMG/MP&Silva/B4 e compensi consulenze legali Studio BonelliErede.

(legaseriea.it)

