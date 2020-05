Coronavirus: la Uefa proroga il termine per la decisione delle leghe sull'esito dei campionati

Apertura della Uefa nei confronti delle leghe calcistiche nazionali. Il massimo organismo calcistico a livello europeo infatti ha deciso di alleggerire la propria posizione, comunicando che quella del 25 maggio non sarà la deadline per la comunicazione definitva sull'esito dei campionati. A renderlo noto è il giornalista Alessandro Alciato tramite il suo profilo Twitter.





La Uefa si ammorbidisce sul 25 maggio come termine ultimo per comunicare se i campionati ripartiranno e con quale format. Non è più una data ultima. Cambia il messaggio: ‘Se potete, entro il 25 diteci cosa volete fare...’ @SkySport

