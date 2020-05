Coronavirus: ispettori Figc alla Lazio per controllare il rispetto del protocollo

Gli ispettori del pool di investigatori creato dalla Figc per vigilare sul rispetto del protocollo da parte dei club di Serie A ha effettuato una prima visita al centro sportivo della Lazio a Formello. Lo riferisce l'agenzia di stampa.

Il club era finito sotto i riflettori per le partitelle tre contro tre disputate in settimana, notizia svelata in settimana dal Corriere della Sera. La Figc è intervenuta spinta da questo episodio. Gli ispettori della Procura Federale hanno visitato il centro mentre la squadra si allenava sui vari campi, rispettando il distanziamento dopo che in mattinata erano stati effettuati i test al Lazio Lab. A quanto si apprende inoltre il pool della Figc avrebbe fatto visita ad altri tre club di Serie A.

(Adnkronos)