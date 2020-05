Coronavirus, cancellato il campionato in Scozia. Classifica congelata e titolo assegnato al Celtic

La federazione scozzese ha reso noto che nella giornata di oggi, con effetto immediato, il massimo campionato di Scozia per la stagione 2019/2020 viene sospeso. Come si può leggere in una nota pubblicata sul sito ufficiale della Lega, per questa decisione sarebbero state ascoltate tutte le squadre del campionato, che con voto unanime hanno deciso di terminare qui la stagione. La classifica è stata congelata a prima dello stop, con assegnazione del titolo al Celtic e con l'Hearts che viene automaticamente retrocesso.

(spfl.co.uk)

