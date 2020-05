Concluso l'incontro Figc-Cts: nessun verdetto, nodi tamponi e positività

Si è concluso l'incontro Figc e Comitato Tecnico Scientifico per la ripresa. La riunione è durata un’ora e mezza e non c’è stato un verdetto. Sono due i nodi: mancanza di disponibilità di tamponi in alcune zone d’Italia (particolarmente in Lombardia) e soprattutto modalità con cui affrontare il caso di una "positività in corsa" con l’obbligo di quarantena. Ora, la "valutazione" tecnica dovrà intrecciarsi con quella politica. È molto probabile che si debba aspettare ancora qualche giorno per definire il quadro e capire se il campionato potrà davvero riprendere.

(gazzetta.it)

