Il talento della Fiorentina, Federico Chiesa, ha chiuso le porte ad un suo trasferimento giurando amore a Firenze. Il talento viola ha poi parlato della sua procura, negando contatti con Totti: "Non ci sono trattative in corso, c'è la Fiorentina. Non ho un procuratore, con la società parlo io e mio padre è sempre al mio fianco. Mai preso in considerazione l'idea di avere un agente. In futuro chissà. La voce che mi accostava a Totti fake news"

(corsport)