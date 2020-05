Calcagno (Vicepres. AIC): "I calciatori ci stanno chiedendo di lavorare"

Umberto Calcagno, Vicepresidente dell’AIC, ha rilasciato delle dichiarazioni parlando dell’emergenza legata al Coronavirus e le conseguenze devastanti sul calcio italiano. Ecco le sue parole: “A me preoccupa tutto quello che la Serie A sviluppa all’interno del nostro sistema. La mancanza di ricchezza che potrebbe arrivare dall’alto potrebbe ammazzare il mondo professionistico di più basso livello, potrebbe ammazzare il mondo dilettantistico. Noi abbiamo tanti ragazzi e ragazze che vivono di calcio e che certamente non sono dei privilegiati all’interno del nostro contesto. Le ordinanze a livello regionale sulla riapertura agli allenamenti dei club? Sono provvedimenti in linea con le nostre richieste. È una responsabilità di sistema: i calciatori e le calciatrici ci stanno chiedendo di lavorare e di fare tutto il possibile affinché si possa riprendere ma, ripeto, non a tutti i costi”.

(sportmediaset)