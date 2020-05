Bundesliga: Lipsia a valanga sul Mainz. Solo panchina per Schick

Le voci di mercato che riguardano il trasferimento definitivo di Patrick Schick al Lipsia si rincorrono da settimane: la volontà del calciatore di rimanere in Germania ci sarebbe, e anche quella del club di trattenerlo. Manca solo l'accordo economico da trovare con la Roma, che non è intenzionata a fare sconti sul prezzo per il riscatto, fissato a 28 milioni.

Nel frattempo la Bundesliga ha riaperto i battenti - non ancora ai tifosi - e nella giornata di oggi il Lipsia ha travolto il Mainz per 5 reti a 0 - a segno Werner con una tripletta, Poulsen e Sabitzer. Solo panchina, però, per Patrick Schick, che pure ha mostrato ottimi segnali nell'arco di tutta la stagione: l'attaccante non è entrato in campo nonostante per la ripresa del campionato post-Coronavirus le regole della Bundesliga prevedano la possibilità di effettuare cinque sostituzioni anziché tre: tutte sfruttate dal tecnico Nagelsmann: scelta tecnica o strategia di mercato?