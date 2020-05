As Roma, si fa avanti il fondo Cvc: offerti 350 milioni, 'no' di Pallotta

Non solo Dan Friedkin, con il quale la trattativa per la cessione della Roma è tuttora in standby per via dell'emergenza coronavirus. Quella del magnate texano non è l'unica manifestazione d'interesse ricevuta da James Pallotta. Secondo quanto riferisce il quotidiano romano c'è stato un tentativo del fondo Cvc: la proposta dei britannici era di circa 350 milioni di euro, tentativo non andato però a buon fine.

Non è la prima volta che la finanziaria inglese ha mostrato interesse per la Roma. C'è stato già un precedente nel 2018, con Franco Baldini regista dell'operazione. Recentemente si è parlato di Cvc anche per via della proposta inoltrata alla Lega Calcio per una quota dei diritti tv della Serie A (messi sul piatto 2,2 miliardi di euro per i prossimi 10 anni). Per Pallotta, in ogni caso, non c'è ancora un'alternativa a Friedkin, che in seguito allo stop del campionato ha abbassato la sua offerta a 455 milioni.

(Il Tempo)