As Roma, il dono del club ad un tifoso centenario: "Per ricambiare un po'dell'amore che ci hai sempre dato" (VIDEO)

Cent'anni non si compiono certo tutti i giorni: lo sa Giovanni Ardovini, che ha tagliato questo splendido traguardo nella giornata di oggi, ma anche la Roma, che proprio in occasione del compleanno del simpatico tifoso ha voluto inviargli in dono una serie di beni di prima necessità ed un kit sanitario.

A pubblicare il video della sorpresa è stato proprio il club giallorosso sui suoi canali social. Nelle immagini il festeggiato legge una lettera spedita direttamente dalla società: "Per ricambiare un po' dell'amore che ci hai sempre dato". Su Twitter, invece, questo è il commento della Roma: "Giovanni Ardovini è un grande tifoso giallorosso che oggi compie 100 anni. E Roma Cares ha scelto di fargli un regalo, consegnandogli un box con i beni di prima necessità e un kit sanitario. Auguri da tutti noi, Giovanni! E sempre Forza Roma!"