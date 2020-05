As Roma, donate mille mascherine ai senza tetto. Forum Terzo Settore: “Solidarietà concreta e amore per la città”

Prosegue l’impegno per il sociale della Roma sul territorio cittadino durante l’emergenza coronavirus. A voler ringraziare la solidarietà del club, però, c’è anche la voce del Forum Terzo Settore, che ha ricevuto oggi mille mascherine da donare ai senzatetto. Le parole di Francesca Danese, portavoce dell'organizzazione: “Grazie alla A. S. Roma per la donazione di mille mascherine per le persone senza dimora, ospiti dell’Esercito della Salvezza in Italia, nostro associato. Anche dal mondo del calcio solidarietà concreta e amore per la città. Questo dono di Roma Cares mostra l’attenzione della Roma verso gli ultimi e questa iniziativa che viene dal mondo del calcio e da una delle squadre più amate della Capitale rappresenta una ulteriore tessitura di welfare di comunità”.