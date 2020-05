Aldair: "Fui eletto capitano dai giocatori, ma ho scelto di dare la fascia a Totti perché sapevo cosa significasse per lui"

ESPN.BR - In un’intervista al canale brasiliano, l'ex difensore della Roma "Pluto" Aldair è tornato a parlare del suo passato in giallorosso, svelando anche qualche retroscena su Francesco Totti e la fascia da capitano. Queste le sue parole:

Nella Roma, è stato scelto per essere il capitano all’arrivo di Zdnek Zeman

C’è stato un voto tra i giocatori per chi sarebbe stato il capitano della squadra dopo la partenza del precedente. Avevano alcune opzioni, ma la maggior parte mi ha eletto capitano della squadra.

Il passaggio del testimone a Francesco Totti

Ho pensato a cosa significasse Francesco Totti per il club e la città. Era un tifoso del club e uno dei giocatori più talentuosi. Ho pensato che sarebbe stato molto importante per lui essere il capitano della squadra e gli ho passato la fascia. La mia speranza era che diventasse ciò per cui era nato. Ho fatto la scelta giusta. Francesco è un ragazzo di poche parole, anche io ero così (ride,ndr). Parlava pochissimo, solo quando doveva farlo nello spogliatoio. Questa è stata la cosa più importante. L’ho visto crescere e sapevo che sarebbe diventato quello che era. Ci sono pochi giocatori come lui nel calcio, ha trascorso tutta la sua carriera in una sola squadra.

Sullo scudetto del 2000/2001

Mi sono fatto male al crociato del ginocchio e sfortunatamente non sono riuscito a giocare le ultime sei partite. Ma essere campione della Roma è stato fantastico perché il club ha pochi scudetti nella storia. È stata una bellissima festa in città. E’ durata quasi tutto il mese.

Sulla fine della sua carriera

Ad essere sincero, non avrei più giocato, ma poi mi è stato offerto un altro anno di contratto e i tifosi mi hanno chiesto di giocare. Alla fine sono rimasto. L’ho fatto per loro. Sono contento della mia scelta perché sono rimasto per molti anni.

Sul rapporto con i tifosi

La mia relazione con i fan della Roma è una passione, è come se fossi nato nel club. Ho giocato la mia ultima stagione al club grazie ai fan.

Sul soprannome “Pluto”

Molti giocatori come Conti, Falcão e Cerezo erano importanti, ma i tifosi l’hanno dato a me e ho pensato che fosse bello. Dopo 10 anni, la Roma mi ha chiesto se si potesse usare di nuovo la maglia numero 6 e ho dovuto acconsentire.

Sul suo rapporto con Roma

Ho un sacco di legami con il calcio e lavoro con una scuola di calcio a Roma.