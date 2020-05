Aic, Tommasi: "In questa situazione emergenziale si pensa a fregare gli altri"

«C'è una situazione eccezionale, per il coronavirus, e si pensa di risolverla con le solite logiche: provo a scaricare sull'altro il problema, se possibile anche a fregarlo. È questo che mi preoccupa, e direi non solo nel calcio». Così Damiano Tommasi, presidente dell'Associazione calciatori, spiega all'agenzia di stampa il no netto del sindacato alle nuove delibere per l'iscrizione ai campionati che in vista della ripresa dopo lo stop per coronavirus consentirebbero di fatto ai club, secondo il sindacato, di pagare un solo stipendio su 5 mesi.

(Ansa)