'A Scuola di Tifo': Cristante agli allievi dell'Istituto Comprensivo Angelo Sacerdoti: "Regole fondamentali nello sport come nella vita"

Non si fermano le iniziative di Roma Cares e nello specifico prosegue anche 'A scuola di tifo'. Stavolta il protagonista è stato Bryan Cristante, che ha incontrato in video chat i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Angelo Sacerdoti e risposto alle loro domande. “Senza il rispetto reciproco è impossibile ottenere risultati. Le regole sono fondamentali nello sport come nella vita di tutti i giorni. Questa emergenza in fondo ha rafforzato il concetto: in qualsiasi campo bisogna rispettare i codici che ci vengono dati”, ha spiegato il centrocampista ex Atalanta.

La Roma ha inoltre annunciato la donazione di tablet agli allievi dell'istituto, per agevolarli nella frequenza delle lezioni a distanza.

(asroma.com)

