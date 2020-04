Villareal, Bacca mostra la sua collezione di magliette: "Per me quella di Totti e di Di Natale sono speciali" (VIDEO)

Carlos Bacca ha un vero e proprio museo nella sua abitazione dove ha conservato trofei, riconoscimenti personali e tante magliette di club per cui ha giocato durante la sua carriera e che ha scambiato con i vari giocatori che ha affrontato. Nella sua collezione di magliette, che ha mostrato alle telecamere della tv del Villareal, squadra dove adesso è in forza, c'è anche quella della Roma di Francesco Totti che è riuscito ad avere durante la sua esperienza nel Milan. Per l'attaccante colombiano quella dell'ex capitano giallorosso e quella di Di Natale dell'Udinese sono maglie speciali. Lo ha rivelato Bacca stesso durante la visita nel 'museo personale'."Ho qui le maglie dei giocatori della Serie A - ha spiegato il classe 1986- Quando giocavo con il Milan ho avuto modo di scambiare le maglie con grandissimi campioni. Una speciale è quella di Di Natale dell'Udinese, quella di Francesco Totti della Roma e quella di Zuniga".