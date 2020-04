Vieri: "Brutto sapere che Totti non entra a Trigoria, ha dato tutto alla Roma"

Ospite nella serata di ieri nella nota trasmissione televisiva 'Porta a Porta', Christian Vieri ha parlato della situazione attuale e della chiacchierata avuta con Francesco Totti in diretta su Instagram. Questo uno stralcio delle dichiarazioni del ex centravanti dell'Inter:

"Totti va a Trigoria con il figlio e lo lascia al cancello, non entra. È brutto sentire una cosa del genere da una persona che ha dato tutto alla Roma, squadra per cui ha giocato 30 anni. Non è una cosa bella. Le dirette su Instagram? Mi divertono, la sera chiamo ex compagni e passo due orette in bella compagnia”.

“Non è facile questo periodo - spiega poi Vieri riferendosi all'isolamento dovuto al Coronavirus -. È già un mese che stiamo in casa con due bambine piccolissime e cerchiamo di far passare loro il tempo. Ormai sono arrivato a pesare 106 kg, aumento tutti i giorni… Se riesco a tornare a 95 kg sarebbe fenomenale, ma dovrei cominciare una dieta e fare un po’ di allenamenti. Il fatto è che in questo momento mi sono impigrito. Serie A? La salute è la cosa più importante, dobbiamo pensare più alla salute che a giocare. E’ inutile riprendere il campionato se rischiamo di non arrestare la diffusione del virus”.

(Rai Uno)