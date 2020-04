"United per l'Italia", anche Totti partecipa all'iniziativa di raccolta fondi

Dopo il successo del primo appuntamento che ha riportato il calcio di nuovo in tv dopo settimane di assenza, i grandi campioni del pallone raddoppiano e tornano a darsi battaglia su un campo virtuale. "United per l'Italia", lo speciale appuntamento che vede protagonisti 22 calciatori pronti - joypad in mano - a sfidarsi dal proprio divano di casa e' una competizione eSport 11 contro 11 per supportare la campagna di raccolta fondi a sostegno del lavoro della Protezione Civile Italiana, impegnata quotidianamente per gestire la crisi da COVID-19.

Anche in questo secondo appuntamento i calciatori professionisti saranno impegnati in diretta tv, ancora una volta rendendo speciale un'occasione solidale di svago e divertimento, in compagnia dei propri idoli. Tre partite da 15 minuti ciascuna con momenti di approfondimento pre e post partita su Sky Sport: la squadra che avra' realizzato piu' gol nei diversi round si aggiudichera' il titolo di vincitrice. Il primo scontro ha segnato il successo della squadra di Ciro Immobile e ora e' Francesco Totti a raccogliere la sfida assieme all'ex partner in giallorosso Antonio Cassano.