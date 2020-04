Udinese, Okaka: “Non ho rimpianti per il mio passato, alla Roma ho fatto buone cose”

Stefano Okaka, centravanti dell’Udinese cresciuto nel settore giovanile della Roma, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua carriera e dei primi passi mossi in maglia giallorossa. Queste le sue parole:

All’Udimese vive il miglior periodo della sua carriera?

No, non credo sinceramente. Alla Sampdoria secondo me ho fatto bene e non a caso in quel periodo ero anche nel giro della Nazionale. Ma ho fatto cose buone all’Anderlecht così come alla Roma, non credo che qui si sia visto il migliore Okaka. Sono arrivato all’Udinese in una fase di rilancio e qui il meglio deve ancora venire….

Rimpianti?

I rimpianti non esistono. Sono nel calcio da 15 anni, ho esordito in Serie A a 16 anni e ho dato una vita migliore alla mia famiglia: come potrei avere rimpianti? Ora posso solo guardare avanti e provare a finire come voglio io….

