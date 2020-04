Totti: "Io e Alex potremmo dire ancora la nostra". Del Piero: "Abbiamo fatto cose importanti per il calcio"

SKY SPORT – Francesco Totti e Alessandro Del Piero tornano come ospiti nel programma dell'emittente satellitare #CasaSkySport, ma questa volta insieme. Gli ex capitani di Roma e Juventus, rivali in campo, compagni di squadra in Nazionale, dove hanno condiviso il trionfo del Mondiale 2006, e amici fuori dal terreno di gioco, sono intervenuti in diretta sul canale 200 di Sky raccontando il proprio passato da calciatori e non solo. Queste le loro parole:

Quanti cuori avete scaldato in 20 anni di carriera? Sentite questa responsabilità?

Del Piero: Francesco e io abbiamo vissuto questa sportività insieme, da leader e da capitani, rappresentando un movimento. Questa responsabilità è sempre stata attiva nei nostri comportamenti e nelle nostre dichiarazioni. Abbiamo fatto qualcosa di importante per le nostre società e per il calcio in generale.

Quando e dove è stato il vostro primo incontro? Come è nata la vostra amicizia?

Del Piero: Credo in Nazionale. Arrivavamo tutti e due 'sbarbatelli' rappresentando due mondi diversi, con diverse tensioni che ci portavamo dietro, diverse rivalità, ma con un rispetto reciproco. Lui per me e io per lui eravamo l'avversario da battere. Con il passare degli anni, con le similitudini delle nostre carriere, ci si riusciva a capire anche senza parlarci. Vivevamo simultaneamente certe similitudini sebbene in piazze diverse: io nella Juventus e lui nella Roma.

Cosa ricordi di quel 9 luglio 2006?

Del Piero: Avevo un senso di completezza che un calciatore può avere in maniera totale. Non riuscirei a descrivere meglio questo momento. È l'apice più alto che un calciatore che può raggiungere e farlo per l'Italia, sapendo come viviamo il calcio, è un qualcosa di unico e incredibile. È il massimo della soddisfazione come persona e come gruppo di lavoro.

Sei uscito da San Siro applaudito dal pubblico?

Totti: È una cosa differente uscire tra gli applausi da uno stadio diverso dall'Olimpico. Ricevere questo omaggio da altre persone, facendole divertire, è un motivo di orgoglio.

Avete il rimpianto di non aver vinto il Pallone d'Oro?

Totti: Il Pallone d'Oro è un premio che tutti i giocatori aspirano a vincere, ma non è semplice. Io, rispetto ad Alex, avevo meno possibilità di vincerlo perché Roma è una piazza un po' particolare. Non tutti gli anni abbiamo la possibilità di vincere scudetti o Coppe Campioni. È un trofeo che avrei voluto.

Del Piero: Le dinamiche per vincerlo sono particolari, sono variate nel tempo. Non ho rimpianti particolari. Ci sono stati degli anni in cui sono stato molto vicino, quando abbiamo vinto la Champions League, quando eravamo ogni anno in finale di Champions. Non so perché non lo abbia vinto ma si gira pagina.

Totti: Non era quello che volevamo vincere per prima.

Sulle barzellette.

Totti: Ci abbiamo messo una serata intera.

Del Piero: Al mattino abbiamo fatto allenamento, poi nel pomeriggio eravamo liberi e abbiamo fatto questo pezzo di filmografia unico.

È capitato di dire uno all'altro 'Dì al tuo difensore di fare un po' più piano'?

Totti: Parlavamo direttamente con i difensori

Del Piero: Non c'era bisogno del passaparola

Domanda di Buffon: C'è ancora posto nelle squadre delle Legends perché vorrei vincere?

Totti: Non ha niente da fare! Lo aspettiamo a braccia aperte! (ride, ndr)

Del Piero: Siamo sempre pronti!

In Nazionale Del Piero e Totti potevano convivere?

Totti: Eravamo due giocatori simili, ma allo stesso tempo diversi. Anche Perché io e Alex con alcuno allenatori abbiamo giocato da esterni. Potevo fare la prima o la seconda punta. Il mister aveva tante possibilità, ma purtroppo non l'hanno viste e hanno sempre deciso di scegliere o uno o l'altro. Noi ci siamo messi semore a disposizione, poi ogni scelta del mister veniva rispettato.

Del Piero: Lo abbiamo fatto tante volte con Trapattoni con un Mondiale di Giappone e Corea finito come è finito. C'è grande rammarico, ma la voglia di sperimentare un po' di più c'è stata. L'ultima volta che abbiamo giocato insieme è stato nel promondiale a Firenze di Italia-Germania 4-1.

La lotta per il ruolo ha intaccato la vostra amicizia?

Del Piero: No assolutamente no. La competizione per il ruolo lo abbiamo vissuto in maniera aperta, eravamo un gruppo unito.

Totti: Non sarà una partita o una scelta dell’allenatore a toglierci l’amicizia.

Francesco parli sempre come se giocassi…

Totti: Io e Alex potremmo dire ancora la nostra. Il problema è che non tutti la pensano come la testa nostra.