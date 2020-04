Toldo ricorda il rigore di Totti agli Europei del 2000: "Aveva l’età e la tranquillità per fare grandi giocate"

SKY SPORT - Francesco Toldo, ex portiere della Nazionale italiana e dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente satellitare in cui, tra le altre cose, ha parlato anche di Francesco Totti e del suo famoso cucchiaio durante gli Europei del 2000 contro l'Olanda. Queste le sue parole: "Aveva l’età e la tranquillità per fare grandi giocate, infatti il suo cucchiaio in semifinale a van der Sar deriva da una serenità interiore incredibile".