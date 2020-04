Spallanzani, il bollettino odierno: 137 i pazienti positivi. Da lunedì test su personale

"I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 137. Di questi, 20 necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 301". E' quanto si legge nel bollettimo odierno diffuso dall'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. "A partire da lunedi' l'Istituto Spallanzani avviera' uno studio di sieroprevalenza sul proprio personale- si legge ancora- La campagna di prevenzione e sorveglianza assume maggior rilievo in una struttura ospedaliera che, ad oggi, registra un tasso di infezioni sul personale legato all'assistenza prossimo allo zero".