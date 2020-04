Spallanzani, il bollettino odierno: 125 i pazienti positivi. 19 con supporto respiratorio

"I pazienti Covid 19 positivi sono in totale 125. Di questi, 19 pazienti necessitano di supporto respiratorio", il bollettino odierno diramato dall'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. "In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 320". "Considerato il trend ormai consolidato di decrescita dei ricoveri ospedalieri, nell'ambito di una valutazione regionale di revisione del ruolo degli Ospedali Covid, l'Istituto Spallanzani sta procedendo a ricoverare pazienti provenienti da altre presidi, anche pazienti sospetti e da diagnosticare", conclude.