Spallanzani, il bollettino odierno: 114 i positivi. In giornata nuove dimissioni

All'Istituto Spallanzani di Roma i pazienti Covid-19 positivi sono in totale 114, di cui 20 necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 358. Lo rende noto l'istituto per le malattie infettive romano, nel bollettino quotidiani, informando che "in giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici".