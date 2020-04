Rooney: "L'attacco del Liverpool ricorda quello della Roma con Totti centravanti"

THE TIMES - L'attacco del Liverpool ricorda "il gioco di Totti alla Roma, quando giocava con lui da 10 e due attaccanti esterni che attaccavano l'area". E' la disamina sui 'reds' guidati da Jurgen Klopp, di Wayne Rooney che intervistato dall'edizione domenicale del celebre quotidiano inglese fa un parallelismo con la squadra giallorossa. L'ex bomber della Nazionale inglese, che a 34 anni ricopre il doppio ruolo di manager e giocatore del Derby County, squadra di Championship, la seconda divisione inglese, parla del suo rapporto col gol. "Sono molto orgoglioso dei miei record al Manchester e in nazionale , ma avrei potuto fare molti più gol in carriera, anche se a dire il vero, non sono un marcatore naturale". Spiega Rooney che nel suo palmares vanta 253 gol all'attivo in 13 stagioni e 559 partite con la maglia del Manchester United e 53 con la Nazionale dei Tre leoni. "Non sono mai stato un Gary Lineker o un Ruud van Nistelrooy ma sono riuscito a segnare comunque tanto perché ho avuto tanto tempo, avendo giocato per 13 anni con i red devils e 15 anni per la nazionale".

