Roma: club favorevole a portare a termine il campionato, ma senza rischi per la sicurezza di tutti

Se i numeri legati all'emergenza Coronavirus lasciano intravedere un piccolissimo barlume di speranza, le implicazioni che la pandemia ha portato nel mondo dello sport e del calcio nello specifico sembrano determinare ancora grandissima incertezza. Il fronte della Serie A sembra diviso tra chi ritiene corretto portare a termine la stagione e chi, invece, è convinto dell'opportunità di chiuderla qui.

La Roma rientra fra i club che, compatibilmente con la sicurezza di tutte le parti in causa, sarebbero favorevoli ad una ripresa della competizione per poter portare a termine il campionato, come del resto dichiarato anche dal Ceo Guido Fienga in un'intervista rilasciata una decina di giorni fa al 'Corriere della Sera', e confermato da un'anticipazione pubblicata oggi da 'La Gazzetta dello Sport'.