Notte di paura per John Arne Riise. L’ex terzino di Liverpool e Roma è stato protagonista di un incidente alla guida della sua auto, presa per riportare a casa la figlia diciannovenne Ariana. Verso le 2 del mattino a Lerstad la polizia norvegese, su un lato della strada, ha trovato la macchina dell’ex calciatore distrutta, ma fortunatamente sia Riise che la figlia non hanno riportato lesioni e sono poi stati dimessi dall’ospedale in buone condizioni fisiche.

