Quando Piero Gratton spiegava come disegnare il "Lupetto" della Roma (VIDEO)

Nella giornata di ieri si è spento all'età di 70 anni Piero Gratton, storico realizzatore del famoso "Lupetto" che la Roma, che dal 1978 è diventato il simbolo della squadra giallorossa. Per ricordarlo sul profilo Twitter ufficiale di Roma TV è apparso un divertente fuori onda, in cui Gratton rivela il trucco per disegnare al meglio un buon "Lupetto". "La seconda orecchia del lupetto andrebbe disegnata subito - spiega - per evitare di perdersi. Ogni figura è costruita su linee elementari, fatta una dopo ci si ritrova facilmente".

“Il secondo orecchio va disegnato subito...” ✍? Piero Gratton, in un fuorionda, su come disegnare il “Lupetto”. La nostra identità ?❤️ pic.twitter.com/RRysSuX2oI — Roma TV (@romatv) April 4, 2020