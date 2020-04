Premier League verso la ripresa: definito il protocollo per tornare in campo l'8 giugno

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico, i vertici della Premier League avrebbero inviato alle squadre partecipanti al massimo campionato inglese un protocollo in vista della ripresa delle partite, che dovrebbe esser stata fissata all'8 giugno. Ogni incontro si terrà rigorosamente a porte chiuse e, in aggiunta, si specifica che il termine per la ripresa degli allenamenti è fissato per metà maggio. In attesa di avere conferme da parte del Governo, che dovrebbero arrivare entro il 7 maggio, i giocatori si preparano a esser sottoposti ai test necessari per riprendere le attività sportive e tornare in campo a piccoli gruppi.

(The Sun)

