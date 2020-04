Pozzecco: “Un onore le parole di De Rossi. Lui e Totti hanno permesso a ogni tifoso di identificarsi, sono figure rispettate all'estero“

SKY SPORT - Protagonista di #CasaSkySport in onda sull’emittente satellitare questo pomeriggio è stato Gianmarco Pozzecco, coach della Dinamo Sassari di basket che è tornato anche sulle parole espresse da Daniele De Rossi nell’intervista di sabato scorso. Queste le sue parole:

“Viviamo una cultura sportiva becera, perché siamo focalizzati solo sul risultato finale del match, qualsiasi sia la competizione. Dovremmo prendere in considerazione altri aspetti e detto questo abbiamo due sportivi italiani rispettati all’estero perché hanno deciso di giocare sempre con la stessa maglia e sono proprio due romani: Totti e De Rossi. A parte l’ultima parentesi di quest’ultimo in Argentina al Boca. Loro hanno fatto una scelta romantica e hanno dato l’opportunità a un’intera tifoseria di fidelizzare con loro. Ogni romanista si è sentito rappresentato e ho grandissimo rispetto per Totti e De Rossi. Le parole di Daniele? Mi fanno piacere ed è innegabile, ma è importante la motivazione. Gli piace il rapporto che ho con i giocatori e di questo ne vado molto fieri. Se una persona intelligente come lui ha percepito questo vuol dire che sono sulla strada giusta e spero di condividere con lui questa visione“.