Porto, Alex Telles: "Ricorderò per tutta la vita il gol segnato contro la Roma in Champions League"

FC PORTO TV – Un gol che alla Roma costò l'eliminazione dalla Champions League e al Porto la qualificazione ai quarti di finale. Un gol che Alex Telles ricorderà per tutta la vita, come ha ammesso in un'intervista rilasciata al canale ufficiale del club lusitano, perché è stato lui l'autore del rigore decisivo realizzato nel ritorno degli ottavi della Champions League 2018/19 arrivato al 117', nei tempi supplementari, ribaltando in tal modo il 2-1 dell'andata. "Ogni gol viene segnato in modo diverso, ma non posso negare che quello contro la Roma, che ha ribaltato il risultato dell’andata e che ha fatto esplodere l’Estadio do Dragao, sia stato speciale. Lo ricorderò per il resto della vita" ha dichiarato l'ex Inter ricordando quel gol (del 3-1) che non solo decretò l’eliminazione dei giallorossi dalla Champions, ma anche il consequenziale esonero del tecnico Di Francesco e le dimissioni del ds Monchi.