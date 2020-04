Petagna: "Bellissimo rapporto d'amicizia con Cristante, sarà emozionante rincontrarci in campo"

Andrea Petagna, centravanti della Spal che a fine stagione si trasferirà al Napoli, durante un'intervista rilasciata ai microfoni dell'emittente satellitare ha parlato del suo rapporto con Bryan Cristante, centrocampista della Roma legato all'attaccante da un profondo legame di amicizia. Queste le sue parole:

Messaggio di Cristante: Bomber, come andiamo? Adesso che devi stare chiuso in casa non combinare danni come facevi nel convitto...

Bryan è il numero uno, ci conosciamo da 10 anni. Siamo arrivati insieme nel settore giovanile del Milan, abbiamo fatto lo stesso percorso insieme fino in prima squadra. Poi siamo andati all'Atalanta. È un ragazzo fantastico e ha una determinazione, una grinta, una cattiveria e una voglia di migliorarsi in allenamento che lo ha sempre contraddistinto. L'ho sempre ammirato per questo. In convitto non ci hanno mai lasciato insieme in stanza perché ne combinavamo di tutti i colori. Quando avevo 16 anni, avevo fatto un balletto davanti a una tutor, lui lo aveva filmato con il cellulare e lo avevamo pubblicato su Youtube o su Facebook. Per questo mi misero in punizione: non potevo fare più il raccattapalle alle partite del Milan. Addirittura mandarono una lettera ai nostri genitori dove c'era scritto che saremmo stati rimandati a casa se avessimo commesso qualche altra 'cavolata'.

Quando vi incontrerete tu con la maglia del Napoli e Bryan con quella della Roma sarà il coronamento di un sogno?

Già è stato bello giocare insieme a Bergamo, ma sarà emozionante per entrambi pensando da dove siamo partiti e adesso dove siamo arrivati, lui con la Roma, dove sta facendo benissimo, e io con il Napoli, dove dovrei andare il prossimo anno. Sarà emozionante anche per Giuseppe (Riso, agente di Petagna e Cristante, ndr) perché è stato lui la prima persona che ci ha seguito da subito. A 13 anni ci portava a mangiare fuori, ci portava a prendere il gelato... È stato tutto un percorso importante, difficile, con tanti ostacoli, ma sicuramente bellissimo.

(sky sport)